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7 лютого • оновлено в 09:23
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"Чому так обличчя обвисло?" Настя Каменських налякала підписників

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Популярна українська співачка Настя Каменських шокувала шанувальників зовнішнім виглядом.

На свіжому фото зі спортзалу фоловери помітили, що у артистки обвисло лице.

У коментарях до знімка в Інстаграм вони написали Насті, що вона схудла.

"Я почала свій день зі спорту", - підписала вона публікацію.

Настя Каменських

Настя Каменських

При цьому деякі користувачі відзначили, що з обвислим обличчям і без макіяжу Каменських виглядає погано.

Настя Каменських

Настя Каменських

"Ну ти і страшна без грунтовки", "Чому так обличчя обвисло, це що, через схуднення?", - пишуть співачці.

"Чому так обличчя обвисло?" Настя Каменських налякала підписників
"Чому так обличчя обвисло?" Настя Каменських налякала підписників

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