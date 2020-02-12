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12 лютого • оновлено в 13:32
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"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою

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Фешн-фотографка Соня Плакидюк показала яскраве фото, яке зробила в басейні. На ньому вона позувала разом із відомою співачкою Дашею Астаф'євою.

Знімок Плакидюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою
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Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео
"Гурт "Волога Мякотка" на гастролях у райських містечках. Як бачите – допомогло!" – підписала кадр фотографка.

"Даші можна було і без купальника", "Вогонь", "Соню, ви така красуня", "Прекрасні і без макіяжу", "Ви такі прекрасні", "Ви такі різні, але водночас дуже красиві", "Соня, почему так багато еротики?" коментують світлину в мережі.

"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою
"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою
"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою
"Чому так багато еротики?" Відома фотографка показала, як відпочиває в басейні з напівголою Астаф'євою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників пікантним знімком.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Даша Астаф'єва
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