Чому розридалася Айза і що їй "прилетіло" від Дмитра Анохіна

Популярний б'юті-блогер, світська левиця, співачка Айза Анохіна зробила скандальний пост про чоловіка Дмитра Анохіна і розридалася.
Свої ридання Айза записала на відео і опублікувала в Інстаграм.
У скандальному пості блогер повідомила, що через сімейні проблем змушена розлучитися з чоловіком – бізнесменом Дмитром Анохіним.
"А Діма, а Діма теж все!" - написала Айза.
Останні дні у мене страшний клубок у горлі і це відчуття, ніби я живу в клітці своїх же рішень і помилок. Єдине, що зупиняє мене від думки, що все моє життя і є низка суцільних помилок - мої діти. Знаю, що ви все чекаєте коментаря від мене! Мій директ, WhatsApp киплять від питань щодо Льоші і його поведінки. Хтось сміється, сприймаючи це все як жарт, хтось розуміє (таких найменше), хтось дорікає мене, що не йду рятувати, хоча я вже зробила все що могла і це ніщо в порівнянні з наслідками, які будуть відбувається . Спілкуємося ми з Гуфом? Так! Ми в хороших дружніх стосунках! Що з ним відбувається? Пиздец відбувається, який може стати непоправною трагедією, якщо знову його ангел охоронець не врятує його! Повернутися до нього ?? Таких повідомлень хуліард! Повернуться до кого? Для чого? Щоб Інстаграм зрадів ?? Ви розумієте, що за картинкою, яку бачите є життя! І це життя поза Інстаграм дуже плачевна! Я люблю батька Сема і вдячна за досвід, за сина, за вас! Але я не люблю його як чоловіка! І вже точно рятувати його, так як ви хочете я не буду, тому що не хочу! Ми розлучилися 7 років тому! 5 років я в шлюбі з іншим, і цей шлюб тріщить по швах через те, що я і так Всеросійська колишня! Я настільки втомилася від асоціацій з чоловіками, що взагалі не хочу нічого! Ні заміжжя! Ні любові! Нічого! Я хочу, щоб мої діти були щасливі! І я сама в змозі дати їм все! Діма не витримав це! Я не витримала жити з чоловіком, маючи сина від іншого, кого не люблю вже давно! Я втомилася руйнувати сама все, у що колись вірила! Ви хотіли правду? Будь ласка! Отримуйте! Раз ми такі блогери свої труси на весь світ вивертаємо. Я не хотіла, щоб Сем відпочивав без мене, знаючи на що здатний його батько, який все життя все псує! Ви все ще слухаєте його марення, пишіть мені, повернися і тд! Він хворий! І йому треба лікуватися! Він нікого не любить і не вміє любити! Так, я зараз зла на нього! Я довірила йому найдорожче і він знову прилюдно обісрався і принизив свого сина! А Діма, а Діма теж все! Тому що я більше не можу чути закиди, що я колишня дружина гуфа! З мене досить! Я заебало! У мене є мої діти і їх особливі батьки! Нехай з дітьми спілкуються, а пас💔
Пізніше вона опублікувала в сторіс відео, де ридає і просить підписників бути обережнішми з коментарями.
January 16, 2020
January 16, 2020
January 16, 2020
"Тому що мені прилітає від сім'ї. Ось і від Діми прилетіло", - заявила блогер.
А Анохін на своїй сторінці Інстаграм запостив фото з Балі, яким нажахав своїх читачів.
"Блін, ну це реально сумно", - пишуть в коментарях.
Айза була одружена з репером Гуфом (Олексієм Далматовим). У них син Сем.
З Анохіним Айза в шлюбі з 2015 року. У них син Елвіс.
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