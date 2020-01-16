Чому розридалася Айза і що їй "прилетіло" від Дмитра Анохіна

Популярний б'юті-блогер, світська левиця, співачка Айза Анохіна зробила скандальний пост про чоловіка Дмитра Анохіна і розридалася.

Свої ридання Айза записала на відео і опублікувала в Інстаграм.

У скандальному пості блогер повідомила, що через сімейні проблем змушена розлучитися з чоловіком – бізнесменом Дмитром Анохіним.

"А Діма, а Діма теж все!" - написала Айза.

Пізніше вона опублікувала в сторіс відео, де ридає і просить підписників бути обережнішми з коментарями.

"Тому що мені прилітає від сім'ї. Ось і від Діми прилетіло", - заявила блогер.

А Анохін на своїй сторінці Інстаграм запостив фото з Балі, яким нажахав своїх читачів.

"Блін, ну це реально сумно", - пишуть в коментарях.

Айза була одружена з репером Гуфом (Олексієм Далматовим). У них син Сем.

З Анохіним Айза в шлюбі з 2015 року. У них син Елвіс.

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