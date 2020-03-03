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3 березня • оновлено в 05:33
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Чому Пугачова раніше завжди носила балахон: названа причина

1.7т
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Відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев розповів, що Алла Пугачова приховувала за балахоном своє тіло.

Так, про це пише видання КП.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

РІА Новини

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Зокрема, повідомляється, що фірмовий балахон примадонни, який потім став головною сукнею в її кар'єрі, придумав у 1978 році Зайцев спеціально для фестивалю "Сопот".

За словами модельєра, Пугачова соромилася свого тіла, тому Зайцев вирішив створити для артистки вбрання, яке б не тільки приховувало фігуру, але й було жіночним і навіть таємничим.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

tochka.net

Примітно, що протягом довгого часу примадонна з'являлася на публіці виключно в балахоні.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

teleprogramma.pro

І лише останні кілька років Пугачова вибирає для виходів облягаючі штани або короткі спідниці.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

КП

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

hellomagazine.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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