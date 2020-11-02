Чому Пугачова приховує від племінника його рідного сина: названа причина

Радянська і російська співачка Алла Пугачова забороняє племіннику Владиславу спілкуватися з його рідним сином.

Примадонна відгородила 9-річного Женю від спілкування з батьком, так як Владислав тривалий час був наркозалежним, пише Starhit.ru

Наразі хлопчик проживає у водія Пугачової в окремій кімнаті. Артистка робить усе для того, щоб у Жені було все необхідне. А ось про батька малюк не згадує.

"Старшого сина повернути не виходить, він уже сформувався... Прийде час, і все стане на свої місця. Зараз Алла Борисівна не дає спілкуватися Владу із сином", – розповіла нова дружина Владислава Гузель.

Відзначимо, що зараз племінник Примадонни кинув наркотики і повернувся до здорового способу життя. Зовсім нещодавно у нього народилася дочка. Також чоловік хоче налагодити відносини із сином, але Пугачова ніяк не може йому пробачити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова подарувала онукам шикарні квартири в Москві.