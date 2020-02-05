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7 лютого • оновлено в 09:23
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"Чому Platz Eins без цензури за гроші?" Коханець Лободи обурив підписників

6.1т
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Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якого вважають батьком молодшої дочки Світлани Лободи, продає доступ до порнографічного кліпу на пісню Platz Eins.

Шанувальники обурилися, що оригінальна версія кліпу доступна лише за плату.

"Чому Platz Eins без цензури за гроші?", - запитала у Ліндеманна одна з його фоловерок під постом в Інстаграм.

"Чому Platz Eins без цензури за гроші?" Коханець Лободи обурив підписників

Кліп у версії з цензурою опублікований на YouTube, а в описі до відеоролика сказано, що на сайті VISIT-X відео можна подивитися без цензури.

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