Чому Лукашенко не приховує коханок: Бєлковський вказав на "сільське виховання"

Білоруський президент Олександр Лукашенко, який нібито має стосунки з 23-річною власницею титулу "Міс Білорусь" Марією Василевич, не приховує своє особисте життя через те, що вважає себе "володарем країни".

Також він виставляє свої "інтрижки" напоказ через своє "сільське виховання". Таку думку висловив відомий російський політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю Наталії Влащенко для YouTube-проекту "Vласть vs Vлащенко".

Під час бесіди зазначалося, що особисте життя Лукашенка нагадує "блокбастер" – глава Білорусі часто з'являється на публіці в компанії молодих дівчат. Однією з останніх його обраниць, за даними ЗМІ, є модель Марія Василевич – володарка титулу "Міс Білорусь" молодша президента на 42 роки.

Лукашенко з сином і своєю обраницею udf.by

"Про особисте життя Лукашенка можна зняти серіал, він практично не приховує його, як наприклад, робить Путін. Просто Путін схиблений на фізичній безпеці себе і своїх близьких. Він не тільки приховував дітей, але і його діти повинні були публічно відрікатися від батька . А Лукашенко нічого не приховує, тому що він "володар країни" і йому дозволено все. Це ще й тому, що Лукашенко – сільський вихованець", – висловився Бєлковський.

Також він зазначив, що Лукашенко і сам може не розуміти, навіщо потрібно приховувати інтимні зв'язки. А з огляду на жорстку цензуру в Білорусі, жоден журналіст не запитає його про це прямо, отже подібні теми в країні практично не піднімаються.

"Коханка" Лукашенка Instagram Марії Василевич

"Так, він пройшов великий шлях і вміє красиво говорити без підказок і заготовок, але все одно він – це такий директор радгоспу, який вважає, що переспати з дояркою – це в порядку речей. Він не збирається цього приховувати, тому що щиро не бачить в цьому нічого поганого", – додав політолог.

Відзначимо, Олександр Лукашенко офіційно більше 40 років одружений на вчительці Галині Желнерович, але пара давно живе окремо. Їх шлюб так і не був розірваний. У Лукашенко також є позашлюбний 15-річний син Микола, який супроводжує батька на всіх світських заходах.

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