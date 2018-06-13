Чому Кейт Міддлтон довго не з'явиться на публіці

Стало відомо, що герцогиня Кейт Мідллтон не буде присутня на офіційних заходах аж до жовтня.

Герцогиня Кембриджська чотири місяці буде піклуватися про принца Луї. Також Кейт зможе провести літні канікули з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, повідомив виданню Metro королівський експерт.

"Кейт приступить до королівських обов'язків тільки після тривалої відпустки", - сказав Річард Фітцвільямс.

Герцогиня народила принца Луї 23 квітня і з тих пір була помічена на двох офіційних заходах. Але весілля принца Гаррі з Меган Маркл і день народження королеви були скоріше сімейними подіями, ніж офіційними заходами. Офіційно, 36-річна Кейт перебуває в декретній відпустці.

Новини Кейт Міддлтон вибрала дешевий наряд для відпочинку на природі

Все ж піддані зможуть побачити Кетрін влітку. Міддлтон обов'язково буде присутня на хрещенні сина Луї, яке намічено на літо.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що стало відомо, чому Меган Маркл стояла позаду Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour.