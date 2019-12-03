"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото

Російська співачка і солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія повністю роздяглася на новому фото.

Однак відвертий знімок артистки, опублікований на сторінці в Instagram, обурив її шанувальників.

Кеті Топурія Інстаграм

Так, під світлиною, зробленою для реклами аромату, Кеті написала про свободу:

"Що таке свобода для мене? Її не може бути в принципі, людина так чи інакше завжди буде від чогось залежати. Головне – знайти всередині баланс. Свобода – це коли є вибір!"

Кеті Топурія Інстаграм

Однак багато підписників Топурії не оцінили ні підпис до знімка, ні відвертий кадр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 33-річна російська співачка Кеті Топурія блиснула пишними грудьми у вбранні з глибоким декольте. Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів.

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