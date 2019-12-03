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3 грудня • оновлено в 14:26
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"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото

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Російська співачка і солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія повністю роздяглася на новому фото.

Однак відвертий знімок артистки, опублікований на сторінці в Instagram, обурив її шанувальників.

Кеті Топурія

Кеті Топурія

Інстаграм

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Так, під світлиною, зробленою для реклами аромату, Кеті написала про свободу:

"Що таке свобода для мене? Її не може бути в принципі, людина так чи інакше завжди буде від чогось залежати. Головне знайти всередині баланс. Свобода це коли є вибір!"

Кеті Топурія

Кеті Топурія

Інстаграм

Однак багато підписників Топурії не оцінили ні підпис до знімка, ні відвертий кадр.

"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото
"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото
"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото
"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото
"Чому гола?" Зірка з РФ нарвалася на критику через відверте фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 33-річна російська співачка Кеті Топурія блиснула пишними грудьми у вбранні з глибоким декольте. Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Кеті Топурія
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта глупая баба ещё и философствует )))
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