Чому Біллі Айлиш приховує своє тіло: 10 дивацтв іменинниці дня

18 грудня 2019 року американській співачці Біллі Айлиш виповнюється 18 років.
Народилася зірка в 2001 році в Лос-Анджелесі, США. Популярність прийшла до артистки в 2016 році, а вже в 2019 році дебютний альбом Біллі очолив американський і британський хіт-паради. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про десять головних дивацтв співачки.
Біллі Айлиш
Приховує своє тіло
Свою любов до мішкуватого одягу Біллі пояснила тим, що це не дає можливості іншим судити про те, як насправді виглядає її тіло:
"Справа не в тому, що моє тіло потворне, я просто не хочу, щоб ви на нього дивилися".
Біллі Айлиш
Неприродні рухові тіки
Коли в мережі почали задавати занадто багато питань щодо "дивної" поведінки Айлиш, співачка зізналася, що страждає синдромом Туретта. Це захворювання, при якому людина мимоволі піддається руховим і голосовим тікам.
Біллі Айлиш
Не ходила до школи
У дитинстві зірка не ходила до школи, а проводила час на домашньому навчанні. Як пояснила співачка, в звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, а вдома нічого не відволікало від отримання знань.
Біллі Айлиш
Обожнює і ненавидить Instagram
Біллі – досить активний користувач соцмережі. За її життям в Instagram стежить майже 45 мільйонів користувачів. Однак при цьому Айлиш заявляє, що ненавидить соцмережу, адже Instagram може зруйнувати стільки всього, починаючи з відносин і дружби і закінчуючи власним розумом.
Біллі Айлиш
"Дивний" стиль в одязі
Співачка зізнається, що обов'язково повинна одягнутися в що-небудь нестандартне, інакше вона відчуває себе ніяково.
Біллі Айлиш
Ненавидить популярність
Незважаючи на те, що сьогодні Айлиш – одна з найпопулярніших і успішних молодих артистів, вона зізнається, що "слава – відстій". Єдиний плюс, за словами Біллі, це те, що вона робить те, що їй подобається.
Біллі Айлиш
Ігнорує чужі вказівки
За словами дівчини, вона не сприймає чужі накази, і робить все з точністю навпаки.
Біллі Айлиш
Може набувати фізичних травм на рівному місці
Таку заяву Біллі зробила в одному з інтерв'ю. За словами співачки, розтягування щиколотки вона отримувала 8 разів.
Біллі Айлиш
Вона не плаче
Айлиш зізнається:
"Я дуже стійка людина, тому я так сильно травмуюся. Я ніколи не говорю, коли щось болить. Я не скаржуся. Я не люблю, коли мене обслуговують. Я не люблю показувати біль. Я не плачу. Ніколи".
Біллі Айлиш
Ненавидить посміхатися
За словами співачки, посміхаючись, вона відчуває себе маленькою і безпорадною, а "поганому хлопцю" це ні до чого.
Біллі Айлиш
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна американська співачка Біллі Айлиш, що стала за короткий проміжок однією з найбільш впізнаваних молодих виконавиць, випустила новий кліп на пісню "Хanny".
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