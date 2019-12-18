Чому Біллі Айлиш приховує своє тіло: 10 дивацтв іменинниці дня

18 грудня 2019 року американській співачці Біллі Айлиш виповнюється 18 років.

Народилася зірка в 2001 році в Лос-Анджелесі, США. Популярність прийшла до артистки в 2016 році, а вже в 2019 році дебютний альбом Біллі очолив американський і британський хіт-паради. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про десять головних дивацтв співачки.

Біллі Айлиш Instagram

Приховує своє тіло

Свою любов до мішкуватого одягу Біллі пояснила тим, що це не дає можливості іншим судити про те, як насправді виглядає її тіло:

"Справа не в тому, що моє тіло потворне, я просто не хочу, щоб ви на нього дивилися".

Біллі Айлиш Instagram

Неприродні рухові тіки

Коли в мережі почали задавати занадто багато питань щодо "дивної" поведінки Айлиш, співачка зізналася, що страждає синдромом Туретта. Це захворювання, при якому людина мимоволі піддається руховим і голосовим тікам.

Біллі Айлиш Instagram

Не ходила до школи

У дитинстві зірка не ходила до школи, а проводила час на домашньому навчанні. Як пояснила співачка, в звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, а вдома нічого не відволікало від отримання знань.

Біллі Айлиш Instagram

Обожнює і ненавидить Instagram

Біллі – досить активний користувач соцмережі. За її життям в Instagram стежить майже 45 мільйонів користувачів. Однак при цьому Айлиш заявляє, що ненавидить соцмережу, адже Instagram може зруйнувати стільки всього, починаючи з відносин і дружби і закінчуючи власним розумом.

Біллі Айлиш Instagram

"Дивний" стиль в одязі

Співачка зізнається, що обов'язково повинна одягнутися в що-небудь нестандартне, інакше вона відчуває себе ніяково.

Біллі Айлиш Instagram

Ненавидить популярність

Незважаючи на те, що сьогодні Айлиш – одна з найпопулярніших і успішних молодих артистів, вона зізнається, що "слава – відстій". Єдиний плюс, за словами Біллі, це те, що вона робить те, що їй подобається.

Біллі Айлиш Instagram

Ігнорує чужі вказівки

За словами дівчини, вона не сприймає чужі накази, і робить все з точністю навпаки.

Біллі Айлиш Instagram

Може набувати фізичних травм на рівному місці

Таку заяву Біллі зробила в одному з інтерв'ю. За словами співачки, розтягування щиколотки вона отримувала 8 разів.

Біллі Айлиш Instagram

Вона не плаче

Айлиш зізнається:

"Я дуже стійка людина, тому я так сильно травмуюся. Я ніколи не говорю, коли щось болить. Я не скаржуся. Я не люблю, коли мене обслуговують. Я не люблю показувати біль. Я не плачу. Ніколи".

Біллі Айлиш Instagram

Ненавидить посміхатися

За словами співачки, посміхаючись, вона відчуває себе маленькою і безпорадною, а "поганому хлопцю" це ні до чого.

Біллі Айлиш Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна американська співачка Біллі Айлиш, що стала за короткий проміжок однією з найбільш впізнаваних молодих виконавиць, випустила новий кліп на пісню "Хanny".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!