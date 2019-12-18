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18 грудня • оновлено в 07:17
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Чому Біллі Айлиш приховує своє тіло: 10 дивацтв іменинниці дня

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18 грудня 2019 року американській співачці Біллі Айлиш виповнюється 18 років.

Народилася зірка в 2001 році в Лос-Анджелесі, США. Популярність прийшла до артистки в 2016 році, а вже в 2019 році дебютний альбом Біллі очолив американський і британський хіт-паради. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про десять головних дивацтв співачки.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

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  • Приховує своє тіло

Свою любов до мішкуватого одягу Біллі пояснила тим, що це не дає можливості іншим судити про те, як насправді виглядає її тіло:

"Справа не в тому, що моє тіло потворне, я просто не хочу, щоб ви на нього дивилися".

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Неприродні рухові тіки

Коли в мережі почали задавати занадто багато питань щодо "дивної" поведінки Айлиш, співачка зізналася, що страждає синдромом Туретта. Це захворювання, при якому людина мимоволі піддається руховим і голосовим тікам.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Не ходила до школи

У дитинстві зірка не ходила до школи, а проводила час на домашньому навчанні. Як пояснила співачка, в звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, а вдома нічого не відволікало від отримання знань.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Обожнює і ненавидить Instagram

Біллі – досить активний користувач соцмережі. За її життям в Instagram стежить майже 45 мільйонів користувачів. Однак при цьому Айлиш заявляє, що ненавидить соцмережу, адже Instagram може зруйнувати стільки всього, починаючи з відносин і дружби і закінчуючи власним розумом.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • "Дивний" стиль в одязі

Співачка зізнається, що обов'язково повинна одягнутися в що-небудь нестандартне, інакше вона відчуває себе ніяково.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Ненавидить популярність

Незважаючи на те, що сьогодні Айлиш – одна з найпопулярніших і успішних молодих артистів, вона зізнається, що "слава – відстій". Єдиний плюс, за словами Біллі, це те, що вона робить те, що їй подобається.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Ігнорує чужі вказівки

За словами дівчини, вона не сприймає чужі накази, і робить все з точністю навпаки.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Може набувати фізичних травм на рівному місці

Таку заяву Біллі зробила в одному з інтерв'ю. За словами співачки, розтягування щиколотки вона отримувала 8 разів.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Вона не плаче

Айлиш зізнається:

"Я дуже стійка людина, тому я так сильно травмуюся. Я ніколи не говорю, коли щось болить. Я не скаржуся. Я не люблю, коли мене обслуговують. Я не люблю показувати біль. Я не плачу. Ніколи".

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

  • Ненавидить посміхатися

За словами співачки, посміхаючись, вона відчуває себе маленькою і безпорадною, а "поганому хлопцю" це ні до чого.

Біллі Айлиш

Біллі Айлиш

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна американська співачка Біллі Айлиш, що стала за короткий проміжок однією з найбільш впізнаваних молодих виконавиць, випустила новий кліп на пісню "Хanny".

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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