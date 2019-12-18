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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва

1.7т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, несподівано відвідала Київ. Так, вона приїхала на ефір на одну з популярних радіостанцій.

Фото Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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Kiev❤️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Вибачте, при фотошопі розтягнулося вухо, вийшло безглуздо смішно. Суперзірці пробачиться", "Очі сумні", "Розслаблений погляд, тому що на батьківщині", "Батьківщина - найкраще місце на землі", "Чому без Тіля? Де красень?","Дивно, що вас пускають", - пишуть в мережі.

"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва
"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва
"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва
"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва
"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва
"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва

Дивіться також на OBOZREBATEL спільний кліп Лободи і Ліндеманна.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Світлана Лобода
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