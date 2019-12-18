"Чому без Тіля?" Лобода несподівано повернулася до Києва

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, несподівано відвідала Київ. Так, вона приїхала на ефір на одну з популярних радіостанцій.

Фото Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Вибачте, при фотошопі розтягнулося вухо, вийшло безглуздо смішно. Суперзірці пробачиться", "Очі сумні", "Розслаблений погляд, тому що на батьківщині", "Батьківщина - найкраще місце на землі", "Чому без Тіля? Де красень?","Дивно, що вас пускають", - пишуть в мережі.

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