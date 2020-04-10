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10 квітня • оновлено в 18:16
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Чому актори "Спіймати Кайдаша" розмовляють суржиком: сценаристка дала чітку відповідь

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Сценаристка українського серіалу "Спіймати Кайдаша" Наталія Ворожбит розповіла, чому актори в стрічці розмовляють суржиком.

Так, за словами жінки, вона вирішила показати в даному проєкті те, як люди розмовляють в реальному житті. Тому зробила мову живою, а не вихолощеною, літературною. Про це Ворожбит заявила в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Фото: stb.ua

"Наші герої говорять по-різному: хтось суржиком, хтось його майже не вживає, більшість просто українською розмовною мовою. Все як у реальному житті. Я звикла працювати з реальністю, вона цікавіша, ніж вигаданий світ, яким він "повинен" бути у виховних цілях. Виховувати можна і на реальних прикладах, і мені це набагато ближче. Я все життя працюю в цьому напрямку. Та й навіщо заперечувати самих себе? Потрібно щоб мова була живою, а не вихолощеною, літературною", – заявила Ворожбит.

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Фото: lviv1256.com

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про серіал "Спіймати Кайдаша", а також про те, де дивитися всі серії онлайн.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу кіно
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