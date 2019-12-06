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6 грудня • оновлено в 18:24
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"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, випустила трек під назвою "Новый Рим" і вкрай здивували шанувальників.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, яке стало обкладинкою для пісні, і в описі до публікації закликала слухати свій хіт. Однак фоловери Лободи звернули увагу на інший момент – на нозі Лободи, яку вона піднесла на знімку до рота, шість пальців, а не п'ять.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

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Користувачі мережі почали гадати: чи у Світлани дійсно є така особливість на тілі, чи вся справа у невдалому фотошопі.

"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото

І поки одні шанувальники намагалися розгадати таємницю дивного знімка співачки, інші послухали трек і порівняли новинку з хітом Біллі Айліш.

"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото
"Чому 6 пальців на нозі?" Лобода спантеличила фанатів дивним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому вона позувала в чорній білизні на ліжку, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Світлана Лобода
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