"Чоловіки, я вас врятую!" Російська співачка зробила незвичайну заяву про свої груди

39-річна російська співачка Анна Семенович заявила, що її груди мають цілющі властивості. У зв'язку з цим артистка вирішила частіше демонструвати свій бюст, щоб рятувати життя чоловіків.

Про це Семенович повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Притулись до моїх грудей! Всі, хто до них притуляється, живуть довго і щасливо", – заявила зірка.

В описі до відео вона додала, що буде частіше демонструвати свої форми.

"Вчені довели, що чоловіки, які щодня дивляться на пишні жіночі груди, зменшують ризик інсульту на 50%. Прийняла для себе важливе рішення частіше носити глибоке декольте. Чоловіки, будьте спокійні, я вас врятую!" – написала Семенович.

Зазначимо, що артистка часто радує шанувальників відвертими фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото. У мережі неоднозначно відреагували на артистку. На знімку вона позувала в басейні демонструючи свої величезні груди.

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