"Чоловіки, я вас врятую!" Російська співачка зробила незвичайну заяву про свої груди

39-річна російська співачка Анна Семенович заявила, що її груди мають цілющі властивості. У зв'язку з цим артистка вирішила частіше демонструвати свій бюст, щоб рятувати життя чоловіків.
Про це Семенович повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Притулись до моїх грудей! Всі, хто до них притуляється, живуть довго і щасливо", – заявила зірка.
В описі до відео вона додала, що буде частіше демонструвати свої форми.
"Вчені довели, що чоловіки, які щодня дивляться на пишні жіночі груди, зменшують ризик інсульту на 50%. Прийняла для себе важливе рішення частіше носити глибоке декольте. Чоловіки, будьте спокійні, я вас врятую!" – написала Семенович.
Вчені довели, що чоловіки які щодня дивляться на пишну жіночі груди зменшують ризик інсульту на 50% ☝🏼 Прийняла для себе важливе рішення, частіше носити глибоке декольте ❤️ Чоловіки, будьте спокійні, я вас врятую 😂😂😘 # гумор Вчора зробили круту фотосесію в Пітері , скоро буде море красивих фоток і багато мого декольте 😉 Спасибі моїй прекрасній команді, я отримала величезне задоволення від роботи з вами ❤️ Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локація @singercafe Продюсер зйомки @ avrorashreder # пітер # зйомки # анясеменовіч # співачка # провідна # позітівщікі❤️❤️❤️
Зазначимо, що артистка часто радує шанувальників відвертими фото.
Кожна людина, яка приходить до нас в життя несе для нас якийсь урок🙏🏼 Хтось вчить нас терпінню, хтось любові, а хтось ответственності❤️ Ви коли-небудь замислювалися чому вас навчають ваші близькі люди? 👇🏼 # мислівслух # анясеменовіч # співачка # провідна # позітівщікі❤️❤️❤️
Я можу цілий день перебувати у воді, справжня рибка! Вода мене розслабляє і заряджає одночасно, наповнює силами і надихає. У мене вже є пару цікавих ідей, впевнена ви їх оціните, а як ви відпочиваєте? 👇🏼 # відпустку # відпочинок # анясеменовіч # нарелаксе # позітівщікі❤️❤️❤️
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото. У мережі неоднозначно відреагували на артистку. На знімку вона позувала в басейні демонструючи свої величезні груди.
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