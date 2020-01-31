Чоловіка Регіни Тодоренко вилаяли за оголене фото сина

Російського співака, екс-соліста групи Smash !! Влада Топалова піддали критиці в мережі за публікацію фотографії сина.
У своєму Instagram-акаунті музикант виклав фотографію з оголеною дитиною на руках.
"Як же важко тебе відпускати кожен раз ... нестерпно", - написав Топалов.
Фоловери дорікнули артисту за те, що він виклав особисту фотографію сина.
"Цікаво, малюк скаже татові спасибі за те, що його зад виставляє на весь інтернет", - наголошується в коментарі.
Як повідомлялося раніше, Влад Топалов розповів, що його насправді привернуло у своїй дружині Регіні Тодоренко.
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