Чоловіка Легкоступової, яка впала в кому, затримали: його підозрюють у побитті співачки

У Москві поліція затримала Юрія Фірсова – чоловіка співачки Валентини Легкоступова, що впала в кому через серйозних травм голови. Чоловіка підозрюють у побитті співачки.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, Фірсова в даний час везуть на допит, щоб з'ясувати обставини отримання його дружиною травм. Поліція розглядає два варіанти розвитку трагедія: або 54-річна співачка невдало впала, або її побив чоловік, за якого вона, до речі, недавно вийшла заміж.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова (Instagram Валентини Легкоступова)

У свою чергу Фірсов стверджує, що його дружина сама впала і отримала травму. За його словами, співачка просто перебрала алкоголю, втратила рівновагу і так отримала травму голови і синці по всьому тілу.

"Випивали вони з дружиною з 23 лютого і по 7 серпня, і де там вона в цьому загули встигла так прикластися, він не пам'ятає. Слідчий перевіряє свідчення, допитати Валентину Легкоступова не вдається – вона в комі, в критичному стані", – відзначили інсайдери .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Валентина Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували з набряком мозку, жінка впала в кому. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік.