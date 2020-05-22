Чоловіка Корольової Тарзана обурила допомога лікарям та пенсіонерам на карантині
Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд до країни, Сергій Глушко (Тарзан) поскаржився на умови життя артистів під час самоізоляції.
У коментарі виданню Teleprogramma.pro чоловік заявив, що не розуміє, чому держава допомагає пенсіонерам і лікарям, а артистів ігнорує.
Так, Тарзан зізнався, що його єдиний бізнес – власний фітнес-центр, закрився через пандемію. Це сильно вдарило по сімейному бюджету зіркової сім'ї. Зокрема, і він, і Наташа Корольова відчули брак грошей.
"На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома, і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо! Більш того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що це масове зібрання людей. Всі чомусь впевнені, що ми – найбагатші в цій країні. Не маючи можливості заробити зараз ні копійки, до нас ще висувають вимоги, мовляв, ви давайте ще лікарів оплачуйте. Народ взагалі не розуміє!", – заявив Глушко.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарзан звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається їм у відповідь".