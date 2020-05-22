Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд до країни, Сергій Глушко (Тарзан) поскаржився на умови життя артистів під час самоізоляції.

У коментарі виданню Teleprogramma.pro чоловік заявив, що не розуміє, чому держава допомагає пенсіонерам і лікарям, а артистів ігнорує.

Тарзан і Наташа Корольова versiya.info

Так, Тарзан зізнався, що його єдиний бізнес – власний фітнес-центр, закрився через пандемію. Це сильно вдарило по сімейному бюджету зіркової сім'ї. Зокрема, і він, і Наташа Корольова відчули брак грошей.

"На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома, і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо! Більш того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що це масове зібрання людей. Всі чомусь впевнені, що ми – найбагатші в цій країні. Не маючи можливості заробити зараз ні копійки, до нас ще висувають вимоги, мовляв, ви давайте ще лікарів оплачуйте. Народ взагалі не розуміє!", – заявив Глушко.

Тарзан і Наташа Корольова cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тарзан звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається їм у відповідь".