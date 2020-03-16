Головна Новини
16 березня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Чоловік Заворотнюк "оселився" в лікарні через дружину: що трапилося

2.5т
Читати матеріал російською

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, Петро Чернишов практично переїхав до лікарні, щоб доглядати за дружиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що він проводить з дружиною практично весь час.

Чоловік Заворотнюк "оселився" в лікарні через дружину: що трапилося

Ранок

"Чернишов проводить з коханою майже весь вільний час і практично не виїжджає з медичного центру в Барвисі. Іноді відлучається по роботі, але надовго не зникає. Екс-фігурист також їздить за покупками - привозить продукти і спеціальну крупу для імунітету", - йдеться в повідомленні .

Також Заворотнюк регулярно відвідує і мама - проводить з нею весь день, їде тільки під вечір. БлизькІ намагаються не залишати Заворотнюк одну.

Чоловік Заворотнюк "оселився" в лікарні через дружину: що трапилося

Ранок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги