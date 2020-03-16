Чоловік Заворотнюк "оселився" в лікарні через дружину: що трапилося

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, Петро Чернишов практично переїхав до лікарні, щоб доглядати за дружиною.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що він проводить з дружиною практично весь час.
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"Чернишов проводить з коханою майже весь вільний час і практично не виїжджає з медичного центру в Барвисі. Іноді відлучається по роботі, але надовго не зникає. Екс-фігурист також їздить за покупками - привозить продукти і спеціальну крупу для імунітету", - йдеться в повідомленні .
Також Заворотнюк регулярно відвідує і мама - проводить з нею весь день, їде тільки під вечір. БлизькІ намагаються не залишати Заворотнюк одну.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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