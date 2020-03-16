Чоловік Заворотнюк "оселився" в лікарні через дружину: що трапилося

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, Петро Чернишов практично переїхав до лікарні, щоб доглядати за дружиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що він проводить з дружиною практично весь час.

Ранок

"Чернишов проводить з коханою майже весь вільний час і практично не виїжджає з медичного центру в Барвисі. Іноді відлучається по роботі, але надовго не зникає. Екс-фігурист також їздить за покупками - привозить продукти і спеціальну крупу для імунітету", - йдеться в повідомленні .

Також Заворотнюк регулярно відвідує і мама - проводить з нею весь день, їде тільки під вечір. БлизькІ намагаються не залишати Заворотнюк одну.

Ранок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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