Чоловік Заворотнюк опинився на любовному фото з дружиною помічника Путіна

Чоловік акторки Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов опинився на любовному зображенні з колегою Тетяною Навкою, дружиною помічника і прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Картинку "Кохання – це..." опубліковано в Інстаграм, присвяченому шоу Навки.

"Кохання – це не сумніватися в підтримці", – свідчить напис на стікері з обіймами Навки і Чернишова під час льодової вистави.

"Знамениті у всьому світі вкладиші від жуйки Love is... надихнули нас на створення своєї льодової версії", – прокоментувала картинку Навка.

Навка і Чернишов танцюють у парі в крижаних виставах "Руслан і Людмила" і "Спляча красуня".Їх обидві продюсує компанія Навки.

Дружина Чернишова, Анастасія Заворотнюк, з літа 2019 роки не з'являється на публіці. Відомо, що вона важко хвора. ЗМІ пишуть, що у неї рак мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL 11 грудня 2019 року Заворотнюк оновила свій Інстаграм.

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