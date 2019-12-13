Чоловік Заворотнюк опинився на любовному фото з дружиною помічника Путіна

Чоловік акторки Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов опинився на любовному зображенні з колегою Тетяною Навкою, дружиною помічника і прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
Картинку "Кохання – це..." опубліковано в Інстаграм, присвяченому шоу Навки.
"Кохання – це не сумніватися в підтримці", – свідчить напис на стікері з обіймами Навки і Чернишова під час льодової вистави.
Знамениті у всьому світі вкладиші від жуйки Love is ... надихнули нас на створення своєї льодової версіі❤️ ⠀ Вибрати одне єдине висловлювання було зовсім непросто. До речі, ми мало не вибрали варіант - "Любов це ... .воскресний похід на каток". 😅 ⠀ Пропонуємо і вам приєднатися до пошуку ідеальної фрази для нашого льодового вкладиша на тему любві.🥰 Пишіть свої варіанти в коментарі, а автор кращого коментаря отримає від нас лавину лайков.🤩😇 ⠀ @tatiana_navka # навкашоу # татьянанавка # петрчернишев # Мегаспорт # січня # спящаякрасавица # премьеравмоскве # мюзіклнальду # ледовоешоу # канікули # новийгодволшебство #loveis # любовьето
"Знамениті у всьому світі вкладиші від жуйки Love is... надихнули нас на створення своєї льодової версії", – прокоментувала картинку Навка.
Навка і Чернишов танцюють у парі в крижаних виставах "Руслан і Людмила" і "Спляча красуня".Їх обидві продюсує компанія Навки.
Дружина Чернишова, Анастасія Заворотнюк, з літа 2019 роки не з'являється на публіці. Відомо, що вона важко хвора. ЗМІ пишуть, що у неї рак мозку.
Як повідомляв OBOZREVATEL 11 грудня 2019 року Заворотнюк оновила свій Інстаграм.
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