Чоловік Заворотнюк на свій день народження потрапив в обійми білявки

Чоловік актриси Анастасії Заворотнюк фігурист Петро Чернишов, якому сьогодні виповнилося 49 років, потрапив в обійми блондинки.

Фотографію, приурочену до дня народження Чернишова, розмістили на сторінці Школи його імені на сторінці в соцмережі Вктонтакте.

Автор знімка – Алена Гришина.

"ФОТО ДНЯ. З Днем народження, Петя! Нехай все буде добре! І три моїх улюблених фото. Хоча насправді їх набагато більше..." - підписала Гришина фотографії.

Автор фото: Олена Гришина https://vk.com/id159711316

На одному зі знімків фігуриста обіймає дівчина.

Автор фото: Олена Гришина https://vk.com/id159711316

Автор фото: Олена Гришина https://vk.com/id159711316

Чернишов народився в Санкт-Петербурзі. Із Заворотнюк вони одружилися в 2008 році.

Влітку 2019 року стало відомо про важку хворобу зірки "Моєї прекрасної няні". Вона перестала з'являтися на публіці.

У коментарях до постів з привітаннями на адресу Чернишова люди бажають також одужання його дружині.

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