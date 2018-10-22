Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання

Російський співак, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов, розповів про перше побачення з Регіною Тодоренко.

Чуттєвою історією артист поділився в інтерв`ю для журналу Hello.

За словами Топалова, під час побачення він дуже сильно хвилювався.

"На перше побачення ми пішли в ресторан, після репетеції. Пам'ятаю, що нервував і весь час їв", -— розповів співак.

Влад зізнався, що Регіна вразила його своєю щирістю і простотою, незважаючи на те, що вона успішна і талановита дівчина.

Також він поділився, що незабаром кохана поїхала на чергову зйомку "Орла і решки" і перебуваючи на відстані, вони розмовляли по сім-вісім годин на добу.

"Вісім годин! Я в житті стільки не розмовляв. Гаразд, я був удома, в Москві, а Регіна ж - в іншій країні, на зйомках..." — прокоментував співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, про вагітність якої вже кілька місяців ходять чутки в мережі, вперше розповіла про своє цікаве положення.