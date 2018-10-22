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Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання

14.1тЧитати матеріал російською

Російський співак, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов, розповів про перше побачення з Регіною Тодоренко.

Чуттєвою історією артист поділився в інтерв`ю для журналу Hello.

За словами Топалова, під час побачення він дуже сильно хвилювався.

"На перше побачення ми пішли в ресторан, після репетеції. Пам'ятаю, що нервував і весь час їв", -— розповів співак.

Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання
Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання
Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання
Новини
"Дожити б..." Вагітна Тодоренко зробила відверте зізнання

Влад зізнався, що Регіна вразила його своєю щирістю і простотою, незважаючи на те, що вона успішна і талановита дівчина.

Також він поділився, що незабаром кохана поїхала на чергову зйомку "Орла і решки" і перебуваючи на відстані, вони розмовляли по сім-вісім годин на добу.

Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання
Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання

"Вісім годин! Я в житті стільки не розмовляв. Гаразд, я був удома, в Москві, а Регіна ж - в іншій країні, на зйомках..." — прокоментував співак.

Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання
Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, про вагітність якої вже кілька місяців ходять чутки в мережі, вперше розповіла про своє цікаве положення.

Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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