Чоловік вагітної Тодоренко зробив відверте зізнання

Російський співак, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов, розповів про перше побачення з Регіною Тодоренко.
Чуттєвою історією артист поділився в інтерв`ю для журналу Hello.
За словами Топалова, під час побачення він дуже сильно хвилювався.
"На перше побачення ми пішли в ресторан, після репетеції. Пам'ятаю, що нервував і весь час їв", -— розповів співак.
Влад зізнався, що Регіна вразила його своєю щирістю і простотою, незважаючи на те, що вона успішна і талановита дівчина.
Також він поділився, що незабаром кохана поїхала на чергову зйомку "Орла і решки" і перебуваючи на відстані, вони розмовляли по сім-вісім годин на добу.
"Вісім годин! Я в житті стільки не розмовляв. Гаразд, я був удома, в Москві, а Регіна ж - в іншій країні, на зйомках..." — прокоментував співак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, про вагітність якої вже кілька місяців ходять чутки в мережі, вперше розповіла про своє цікаве положення.