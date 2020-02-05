"Не треба міркувати!" Чоловік Собчак поскандалив із Познером на росТБ

Російський режисер і чоловік телеведучої Ксенії Собчак Костянтин Богомолов посперечався з Володимиром Познером про те, наскільки вільно театральний діяч може трактувати авторський текст.

Так, за словами Богомолова художній твір – це "не документальний фільм про велику людину, завдання якої передати точно те, що було свого часу". Тому режисери мають право переінакшувати його. Адже тоді вони створюють свій власний твір. Про це він заявив в інтерв'ю програми "Познер", яка виходить на "Першому каналі" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Костянтин Богомолов Скріншот з відео

"Ви зараз говорите про художній твір, як про документальний фільм про велику людину, завдання якої передати точно те, що було свого часу. Це художній твір... режисер може зробити з ним те, що хоче. Адже тоді він створює свій твір. Не треба міркувати в режимі – хтось дозволив, а хтось не дозволив. Це входить у золотий фонд світової культури та стає текстом світової культури. Як Біблія, як будь-який художній твір, як живопис..." – зазначив Богомолов.

Костянтин Богомолов і Володимир Познер Скріншот з відео

Крім того, він додав, що знає про те, що Познер погано ставиться до вільних інтерпретацій творів. Однак заявив, що тут із ним сперечатися марно – якщо він захоче, то буде ставити спектаклі. Також він нагадав журналісту, що не тільки він переінакшував романи.

Володимир Познер Скріншот з відео

"Я знаю, що ви погано ставитеся до вільних інтерпретацій творів, до можливості переінакшування їх і переписування. Тут немає сенсу й марно сперечатися. Ви хочете знати мою мотивацію? У мене навіть у голові немає питання, можна це чи ні. Я хочу – я роблю. Точно так само, як художник може переінакшити біблійний сюжет, як сам Достоєвський може написати "Великого інквізитора", як Чайковський може брати "Пікову даму"... або Євгеній Онєгін. Точно так само, як сюжет "Гамлета" не новий був за часів Шекспіра та інші сюжети. Є ходячі, бродячі сюжети", – підсумував Богомолов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Костянтин Богомолов опублікував несподіване відео зі своєю дружиною, скандальною телеведучою Ксенією Собчак. Ролик був знятий під час прогулянки океаном на Мальдівах, де відпочивало подружжя.

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