Чоловік Шоптенко слідом за дружиною заразився коронавірусом

Чоловік учасниці проєкту "Танці з зірками" Олени Шоптенко, бізнесмен Олексій Іванов слідом за коханою заразився коронавірусом.

За його словами, коли Олена отримала позитивний результат тесту, він відразу ж самоізолювався. Однак вже на наступний день йому стало зле. Про це Іванов розповів на особистій сторінці в Instagram.

"Коли ПЛР дружини показав їй позитивний результат, я спокійно поматюкався та самоізолювався. Через добу прокинувшись вранці та відчув, що пора здавати тест. Трохи метушні, і я гордий володар папірця з написом "виявлено", – розповів Олексій.

Він зазначив, що, дізнавшись про інфікування, відразу зателефонував усім, з ким контактував протягом останнього тижня. Олексій не описував свої симптоми COVID-19, але зазначив, що, підхопивши вірус, ви відразу зрозумієте, що це він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 вересня відбувся п'ятий прямий ефір проєкту "Танці з зірками". Під час нього стало відомо, що Олена Шоптенко та її партнер, співак Олег Винник підхопили коронавірус, тому через хворобу не змогли виступити на паркеті.