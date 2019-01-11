Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео

Чоловік російської співачки Поліни Гагаріної опублікував коротке відео, на якому його повністю гола дружина крутить руками.Водночас вона прикриває свої інтимні місця ногами.

Він розмістив ролик у соціальній мережі Instagram.

elle.ru

"Це буде щось приголомшливе. А поки ми дозволимо собі трохи підняти завісу і разом із вами зануритися у таємничі лаштунки підготовки до шоу", — заявив фотограф у коментарі.

"Поліна вас уб'є за таке відео", "Навіть не можу уявити, що нас чекає", "А ви не ревнуєте свою дружину?", "А ви уявляєте, що на шоу буде творитися?", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Поліна Гагаріна поділилася із шанувальниками на сторінці в Instagram яскравими знімками із подорожі. У перервах між концертами в Туреччині Поліна приймає сонячні ванни, лежачи на надувному фламінго.

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