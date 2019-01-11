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Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео

13.1тЧитати матеріал російською

Чоловік російської співачки Поліни Гагаріної опублікував коротке відео, на якому його повністю гола дружина крутить руками.Водночас вона прикриває свої інтимні місця ногами.

Він розмістив ролик у соціальній мережі Instagram.

Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео

elle.ru

"Це буде щось приголомшливе. А поки ми дозволимо собі трохи підняти завісу і разом із вами зануритися у таємничі лаштунки підготовки до шоу", — заявив фотограф у коментарі.

"Поліна вас уб'є за таке відео", "Навіть не можу уявити, що нас чекає", "А ви не ревнуєте свою дружину?", "А ви уявляєте, що на шоу буде творитися?", — пишуть у мережі.

Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео
Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео
Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео
Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео
Чоловік популярної у РФ співачки злив у мережу її голе відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Поліна Гагаріна поділилася із шанувальниками на сторінці в Instagram яскравими знімками із подорожі. У перервах між концертами в Туреччині Поліна приймає сонячні ванни, лежачи на надувному фламінго.

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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
А с чего взяли, что она голая? На этом видео бюстгалтер при ней, плавки, думаю тоже. Таких "голых" на пляже пруд пруди..
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Дейман Алон
Дейман Алон
Полина будет петь "очком"!
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