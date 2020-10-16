Чоловік популярної блогерки Софії Стужук захворів на коронавірус і впав у кому

Ексчоловік популярної української блогерки Софії Стужук Дмитро заразився коронавірусом і знаходиться в комі після пережитої клінічної смерті.

Про це на особистій сторінці в Instagram повідомила сама Софія. За словами 25-річної дівчини, у Дмитра були проблеми із серцем й COVID-19 дав на нього ускладнення. Стан чоловіка погіршився 15 жовтня (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Все дуже погано, не можу говорити, поїду з татом до лікарні. Діма зараз у дуже важкому стані, перебуває в несвідомому стані в реанімації. Ніяких прогнозів лікарі поки не дають... Хочу відразу припинити всі чутки, які ширяться навколо нашої сім'ї. Коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей, але у Діми були проблеми із серцем, ось і ускладнення пішло на нього. Його серце не справляється, і Діма пережив клінічну смерть", – розповіла блогерка.

Чоловік Софії Стужук Дмитро впав у кому Instagram Софії Стужук

Вона також зазначила, що хоч медики й реанімували Дмитра, але його стан все ще викликає у них серйозні побоювання.

"Діма вже понад добу перебуває без свідомості. Ніхто на це поки не може вплинути. Все, що я можу робити для того, щоб батько моїх дітей жив, я роблю. Це все справді дуже важко", – повідомила Софія зі сльозами на очах.

Софія Стужук із чоловіком Дмитром та дітьми Instagram Софії Стужук

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер у лікарні Сан-Анхель у Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.