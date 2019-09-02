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2 вересня • оновлено в 14:57
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Чоловік Поклонської оголосив про розлучення: подробиці

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Екскерівник апарату уповноваженого з прав людини в РФ Іван Соловйов заявив про розлучення зі своєю дружиною, колишньою "прокуроркою" окупованого Криму і депутаткою російської Держдуми Наталією Поклонською.

Так, за словами чоловіка, немає нічого таємного і до того ж радикального в тому, що вони з дружиною розлучаються. Просто двом лідерам ужитися в рамках однієї сім'ї дуже складно, повідомляють "РИА Новости".

"Щоб нескінченно не вводити в оману публіку, можу сказати, що на ділі нічого таємного і вже до того ж радикального, немає. Двоє лідерів в одній родинігримуча суміш, яка навряд чи коли-небудь могла перекипіти. Один гарний, інший дуже красивий. Один розумний, інший дуже розумний. Один цілеспрямований, інший дуже сильно цілеспрямований", — заявив Соловйов.

Наталія Поклонська й Іван Соловйов

Наталія Поклонська й Іван Соловйов

Фото: kp.ru

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Сама ж Поклонська повідомила Telegram-каналу "Подъем", що не має наміру публічно обговорювати питання про розлучення.

"От нехай чоловік і коментує далі. Я цю тему не обговорюю", — сказала вона.

Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

Фото: rbc.ru

Нагадаємо: про те, що Іван Соловйов і Наталія Поклонська одружилися, стало відомо в серпні 2018 року. Подробиці дізнайтеся тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська здивувала історією про "зцілення" святим уві сні.

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Особа
Наталя Поклонська
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
о а шо то сталося ? ніс закапав евказоліном та й смородом потягло?
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70rus xxx
70rus xxx
Да,это новость дня.
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