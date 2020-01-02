Чоловік Олени Кравець зробив операцію на носі

Чоловік артистки, зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець Сергій зробив операцію на носі.

Фото з лікарні Сергій Кравець опублікував в Фейсбуці в кінці листопада 2019 року.

"Відчуття, ніби мене переїхала вантажівка в операційній! Михайло Гайчук, у тебе так само було?))" - підписав фото чоловік Кравець.

У коментарях він пояснює, що давно збирався собі виправити ніс.

"Я теж довго думав, але вже не міг нормально дихати, а це аргумент)" - пише Сергій Кравець.

Сергій Кравець і Олена Маляшенко одружилися в 2002 році. У них троє дітей.

Сергій Кравець ТВ-продюсер, захоплюється спортивним водінням авто. Йому 40 років.

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