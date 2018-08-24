"Позаздрив би навіть Винник": незвичайна українська пара викликала захват у мережі

Національний Реєстр Рекордів України зареєстрував у Києві сімейну пару з різницею в 39 сантиметрів зросту.

Про це в Facebook написала користувачка Вєтрова Лана. "Ця сімейна пара щаслива в шлюбі. Тому що для щастя, мабуть, розміри значення не мають! Розміри мають значення для рекорду. Національний Реєстр Рекордів зареєстрував сімейну пару киян, у яких найбільша різниця в зрості - 39,6 см. Зріст дружини, Надії Колоскової, 1,96 м, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, - 1,57 м. А разом доля їх звела ще в студентські роки, коли вони підробляли на зимові свята Дідом Морозом і Снігуронькою. Їхній популярності тоді позаздрив би навіть сам Винник", - захопилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 85 пар близнюків і двійнят встановили національний рекорд України, зібравшись разом у Києві до Міжнародного дня двійнят.