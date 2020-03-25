Чоловік, молодший на 16 років, та двоє дітей: як виглядає сім'я 73-річного Елтона Джона

Популярний співак, один з найуспішніших рок-музикантів Великобританії Елтон Джон 25 березня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 73 роки.

Як відомо, 2005 року Елтон Джон та режисер з Канади Девід Ферніш зв'язали себе шлюбними узами, а в 2010 і 2013 роках від сурогатної матері народилися їхні сини Захарій і Елайджа. У день народження артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає його сім'я.

Елтон Джон instagram.com/eltonjohn

У 1976 році в інтерв'ю Rolling Stone Елтон Джон заявив про свою бісексуальність. Однак у 1984-му артист одружився на звукоінженерці Ренаті Блауел. Через чотири роки вони розлучилися.

Трохи пізніше Елтон Джон заявив про те, що є скоріше гомосексуалом, ніж бісексуалом. Страждаючи від постійних депрессіяй, артист став зловживати алкоголем і наркотиками, він неодноразово проходив лікування від наркозалежності.

Але 1993 року він зустрів Девіда Ферніша, який допоміг йому позбутися алкоголізму та наркотичної залежності.

Елтон Джон і Девід Ферніш instagram.com/eltonjohn

У 2005 році Джон і Ферніш уклали шлюбний договір, одними з перших скориставшись можливістю укладати одностатеві шлюби в Британії.

2009 року пара намагалася всиновити ВІЛ-позитивного хлопчика з українського інтернату, але чиновники їм відмовили, пославшись на те, що одностатеві шлюби в Україні не визнаються.

Елтон Джон з сім'єю instagram.com/davidfurnish

2010 року Елтон Джон та Девід Ферніш стали батьками – сурогатна мати з Каліфорнії народила їм сина, якого назвали Захарій Джексон Левон Ферніш-Джон. 11 січня 2013 року народився їхній другий син – Елайджа Джозеф Даніель Ферніш-Джон.

Музикант іноді ділиться в своєму Instagram фотографіями чоловіка, 9-річного Захарія та 7-річного Елайджі.

Чоловік Елтона Джона Девід Ферніш з дітьми instagram.com/davidfurnish

Елтон Джон і Девід Ферніш instagram.com/eltonjohn

Елтон Джон з дітьми instagram.com/eltonjohn

Елтон Джон і Девід Ферніш instagram.com/eltonjohn

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