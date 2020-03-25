Чоловік, молодший на 16 років, та двоє дітей: як виглядає сім'я 73-річного Елтона Джона

Популярний співак, один з найуспішніших рок-музикантів Великобританії Елтон Джон 25 березня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 73 роки.
Як відомо, 2005 року Елтон Джон та режисер з Канади Девід Ферніш зв'язали себе шлюбними узами, а в 2010 і 2013 роках від сурогатної матері народилися їхні сини Захарій і Елайджа. У день народження артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає його сім'я.
Елтон Джон
instagram.com/eltonjohn
У 1976 році в інтерв'ю Rolling Stone Елтон Джон заявив про свою бісексуальність. Однак у 1984-му артист одружився на звукоінженерці Ренаті Блауел. Через чотири роки вони розлучилися.
Трохи пізніше Елтон Джон заявив про те, що є скоріше гомосексуалом, ніж бісексуалом. Страждаючи від постійних депрессіяй, артист став зловживати алкоголем і наркотиками, він неодноразово проходив лікування від наркозалежності.
Але 1993 року він зустрів Девіда Ферніша, який допоміг йому позбутися алкоголізму та наркотичної залежності.
Елтон Джон і Девід Ферніш
instagram.com/eltonjohn
У 2005 році Джон і Ферніш уклали шлюбний договір, одними з перших скориставшись можливістю укладати одностатеві шлюби в Британії.
2009 року пара намагалася всиновити ВІЛ-позитивного хлопчика з українського інтернату, але чиновники їм відмовили, пославшись на те, що одностатеві шлюби в Україні не визнаються.
Елтон Джон з сім'єю
instagram.com/davidfurnish
2010 року Елтон Джон та Девід Ферніш стали батьками – сурогатна мати з Каліфорнії народила їм сина, якого назвали Захарій Джексон Левон Ферніш-Джон. 11 січня 2013 року народився їхній другий син – Елайджа Джозеф Даніель Ферніш-Джон.
Музикант іноді ділиться в своєму Instagram фотографіями чоловіка, 9-річного Захарія та 7-річного Елайджі.
Чоловік Елтона Джона Девід Ферніш з дітьми
instagram.com/davidfurnish
Елтон Джон і Девід Ферніш
instagram.com/eltonjohn
Елтон Джон з дітьми
instagram.com/eltonjohn
Елтон Джон і Девід Ферніш
instagram.com/eltonjohn
Incredible to think, David and I walked this same red carpet for the world premiere of the original Lion King 25 years ago - an epic film that changed my life forever. Disney have now reimagined that timeless classic with astonishing beauty and refreshed it for a whole new generation . It is magnificent. @lionking
Thank-you Australia - Part 2 The fans at every show have been AMAZING and the teams at all the local venues have been brilliant . Huge thanks to everyone at Bondi Nippers for teaching the boys about water safety and rescue . Even bigger thanks to the extraordinary team who helped run our home so smoothly . Thanks also to the Australian press for respecting our family's privacy - which allowed our sons to freely explore Australia 's treasures without distraction . Au revoir from the Furnish-John Family. We can not wait to come back! 🚀🚀🚀🚀 @davidfurnish #EltonFarewellTour
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