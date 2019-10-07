Чоловік Лоліти зраджував їй з розкішною брюнеткою: ЗМІ показали фото

Тенісист Дмитро Іванов, колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської, зраджував артистці з розкішною брюнеткою.

Так, чоловіка сфотографували разом з дівчиною на весіллі друзів, яке проходила в Литві. За словами знайомих пари, Дмитро і "дама його серця" близькі давно — їхні стосунки зав'язалися під час шлюбу Іванова з Мілявською, повідомляє Super.ru.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов Фото: hellomagazine.com

Колишній чоловік Мілявської зраджував їй з розкішним брюнеткою Фото: super.ru

Колишній чоловік Мілявської з новою пасією Фото: super.ru

Дмитро Іванов з новою дівчиною Фото: super.ru

Дмитро Іванов з новою дівчиною на весіллі друзів Фото: super.ru

Зазначається, що "таємну любов" спортсмена звати Ольга Кулієва і вона родом з Білорусії. Дівчина дуже ефектна і заможна, вона — професійний косметолог і засновник клініки ін'єкційної медицини. У неї також є 14-річна дочка. За словами видання, тепер вона матеріально підтримує Іванова, який довгі роки проживав за рахунок відомої дружини.

Ольга Кулієва Фото: super.ru

Ольга Кулієва Фото: super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.

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