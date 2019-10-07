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7 жовтня • оновлено в 17:55
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Чоловік Лоліти зраджував їй з розкішною брюнеткою: ЗМІ показали фото

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Тенісист Дмитро Іванов, колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської, зраджував артистці з розкішною брюнеткою.

Так, чоловіка сфотографували разом з дівчиною на весіллі друзів, яке проходила в Литві. За словами знайомих пари, Дмитро і "дама його серця" близькі давно — їхні стосунки зав'язалися під час шлюбу Іванова з Мілявською, повідомляє Super.ru.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов

Фото: hellomagazine.com

Колишній чоловік Мілявської зраджував їй з розкішним брюнеткою

Колишній чоловік Мілявської зраджував їй з розкішним брюнеткою

Фото: super.ru

Колишній чоловік Мілявської з новою пасією

Колишній чоловік Мілявської з новою пасією

Фото: super.ru

Дмитро Іванов з новою дівчиною

Дмитро Іванов з новою дівчиною

Фото: super.ru

Новини
"Втомився терпіти алкоголічку": чоловік Лоліти втік через згубну звичку співачки
Дмитро Іванов з новою дівчиною на весіллі друзів

Дмитро Іванов з новою дівчиною на весіллі друзів

Фото: super.ru

Зазначається, що "таємну любов" спортсмена звати Ольга Кулієва і вона родом з Білорусії. Дівчина дуже ефектна і заможна, вона — професійний косметолог і засновник клініки ін'єкційної медицини. У неї також є 14-річна дочка. За словами видання, тепер вона матеріально підтримує Іванова, який довгі роки проживав за рахунок відомої дружини.

Ольга Кулієва

Ольга Кулієва

Фото: super.ru

Ольга Кулієва

Ольга Кулієва

Фото: super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
типичный альфонс ....... живущий под юбкой - много чести писать об этом еблане
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