Чоловік Гагаріної вперше прокоментував розрив зі співачкою

Чоловік російської співачки Поліни Гагаріної Дмитро Ісхаков вперше прокоментував розрив з артисткою.

Так, на особистій сторінці в Instagram чоловік підтвердив чутки про те, що вони більше не разом. А також зазначив, що вони з Поліною зберігають хороші стосунки.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков (джерело – radiokp.ru)

"Ми більше не живемо разом. Зберігаємо нормальні відносини та продовжуємо з любов'ю піклуватися про наших дітей. На цьому все", – написав Ісхаков.

Instagram Дмитра Ісхакова

Нагадаємо, що Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков одружилися у 2014 році. У 2017-му у них народилася донька Мія. Крім того, Поліна і Дмитро виховують 12-річного сина співачки від попереднього шлюбу.

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна з дітьми (джерело – Instagram Дмитра Ісхакова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Поліна Гагаріна пішла від чоловіка Дмитра Ісхакова після шести років шлюбу. Співачка навіть звільнила екскоханого з посади генерального директора її компанії, якою він керував з моменту заснування.