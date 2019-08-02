Чоловік Фріске розповів про неприємні проблеми з сином: в мережі засипали зірку порадами

36-річний російський ведучий, колишній чоловік співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв зізнався, що у нього почалися проблеми з сином Платоном.

Так, чоловік заявив, що хлопчик почав йому брехати. Про це Шепелєв розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дмитро Шепелєв з сином postimees.ee

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"Я помітив, що син почав іноді мені брехати. Зрозуміло, що по-дрібниці. Ти як ніс розбив? А я і не бачив, що у мене кров йде. Або - поясни, як твої кросівки виявилися в люстрі? Не знаю. І взагалі, думав, ти не помітиш ", - повідомив Шепелєв.

Він зазначив, що вважає винним у брехні сина себе.

"Смішно, правда? Тільки я вважаю, що винен в цій наївною брехні саме я. Поясню чому. У школі мені не давалася математика з фізикою, мені було нудно, я забивав. За погані оцінки будинку мені міцно перепадало. Тому в якийсь момент я перестав розповідати або брехав типу "не викликали, не відповідав, контрольну перенесли". Правда, потім за підсумками чверті мені перепадало ще міцніше. Загалом, я брехав, бо боявся покарання ", -додав ведучий.

У мережі підтримали чоловіка і залишили йому безліч рад.

"Швидше за все, ситуація з брехнею дитини в такому віці без страху покарання говорить про те, що вона нормально розвивається, добре знає, що таке добре, а що не дуже", "Найголовніше – дайте зрозуміти малюкові, що його люблять і цінують будь-яким. Коли він це зрозуміє, необхідність обманювати відпаде сама собою", "Ніхто не винен. Це просто етап дорослішання. Пройде", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливла фотографія Платона Шепелєва. Однак думки людей з приводу того, на кого малюк більше схожий, розділилися.

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