Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

Український артист і чоловік солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив шанувальників жіночним образом.

Довговолосий красень днями відсвяткував день народження і знявся в несподіваному амплуа для українського глянцю Pink, а результати показав на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва Instagram / vladimirdantes

"В Pink хотіли взяти інтерв'ю у мене, але не знав, що так усе далеко зайде. Результат – обкладинка! Всередині ще відвертіше. Вже у продажу", – підписав Дантес під фото.

Дантес на обкладинці з тінями Instagram / vladimirdantes

Зокрема, артист позував із яскравим макіяжем у вигляді блакитних тіней і рожевої помади і навіть приміряв босоніжки на шпильках. А на обкладинці з його обличчям красується підпис: "Мені вже 30". Варто відзначити, що несподіваний експеримент приголомшив фанатів.

"Оце чикса", "3/3", "Спочатку мені здалося, що там тест на вагітність і я дико орнула, а потім зрозуміла, що це айкос", "Бунтар", "Несподівано", "Оце поворот", – написали в коментарях.

Володимир Дантес для глянцю pink.ua

Владими Дантес pink.ua

Сторіс / vladimirdantes

Сторіс / vladimirdantes

Сторіс / pink_magazine_ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дорофєєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження, однак на знімку Дантеса не впізнали. Пізніше вона зізналася шанувальникам, що важить 50 кг, у відповідь на численні запитання.

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