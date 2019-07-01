ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

2.8тЧитати матеріал російською

Український артист і чоловік солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив шанувальників жіночним образом.

Довговолосий красень днями відсвяткував день народження і знявся в несподіваному амплуа для українського глянцю Pink, а результати показав на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Instagram / vladimirdantes

"В Pink хотіли взяти інтерв'ю у мене, але не знав, що так усе далеко зайде. Результат – обкладинка! Всередині ще відвертіше. Вже у продажу", – підписав Дантес під фото.

Дантес на обкладинці з тінями

Дантес на обкладинці з тінями

Instagram / vladimirdantes

Новини
Намордники та шкіряні підтяжки: Астаф'єва приголомшила мережу БДСМ-костюмом

Зокрема, артист позував із яскравим макіяжем у вигляді блакитних тіней і рожевої помади і навіть приміряв босоніжки на шпильках. А на обкладинці з його обличчям красується підпис: "Мені вже 30". Варто відзначити, що несподіваний експеримент приголомшив фанатів.

"Оце чикса", "3/3", "Спочатку мені здалося, що там тест на вагітність і я дико орнула, а потім зрозуміла, що це айкос", "Бунтар", "Несподівано", "Оце поворот", – написали в коментарях.

Володимир Дантес для глянцю

Володимир Дантес для глянцю

pink.ua

Владими Дантес

Владими Дантес

pink.ua

Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

Сторіс / vladimirdantes

Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

Сторіс / vladimirdantes

Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

Сторіс / pink_magazine_ua

Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото
Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото
Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дорофєєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження, однак на знімку Дантеса не впізнали. Пізніше вона зізналася шанувальникам, що важить 50 кг, у відповідь на численні запитання.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особи
Володимир ДантесНадія Дорофєєва
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel