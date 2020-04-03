Головна Новини
3 квітня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Чоловік дізнався про смерть своєї дитини, перебуваючи в ізоляції: зворушливе фото

3.2т
Читати матеріал російською

Мешканка Пенсільванії Сара Глім поділилася зворушливою фотографією свого чоловіка Джареда, який щойно дізнався про смерть своєї дитини.

Так, як повідомляє Daily Mail, чоловіка не пустили в палату до своєї дружини, у якої стався викидень, через карантин, який запровадили для профілактики коронавірусу. Трагічну новину йому повідомили за допомогою гучномовця, встановленого в коридорі клініки.

Джаред і Сара Глім

Джаред і Сара Глім

dailymail.co.uk

"Коли мені сказали, що чоловік не зможе бути поруч, я розридалася. Він дивився на мене через скло й писав мені повідомлення. Я зробила знімок, коли він відвів погляд, щоб назавжди запам'ятати: що б не трапилося, ми разом, навіть якщо не поруч один з одним ", – говорить Сара.

Джаред Глім

Джаред Глім

dailymail.co.uk

Повідомляється, що малюк став уже другою дитиною, яку втратили Джаред і Сара.

"Уявіть, що ви сидите в коридорі та плачете, бо дізналися, що вашій мрії стати батьком прийшов кінець. Знову. І вас нікому втішити", – додала Сара.

Джаред і Сара Глім

Джаред і Сара Глім

dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що уродженка Канади Келсі Бонас'є, яка страждала від зайвої ваги, схудла приблизно на 70 кілограмів після приниження в літаку. Справа в тому, що жінка не змогла пристебнутися через недостатню довжини ременя безпеки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги