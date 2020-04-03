Чоловік дізнався про смерть своєї дитини, перебуваючи в ізоляції: зворушливе фото

Мешканка Пенсільванії Сара Глім поділилася зворушливою фотографією свого чоловіка Джареда, який щойно дізнався про смерть своєї дитини.

Так, як повідомляє Daily Mail, чоловіка не пустили в палату до своєї дружини, у якої стався викидень, через карантин, який запровадили для профілактики коронавірусу. Трагічну новину йому повідомили за допомогою гучномовця, встановленого в коридорі клініки.

Джаред і Сара Глім dailymail.co.uk

"Коли мені сказали, що чоловік не зможе бути поруч, я розридалася. Він дивився на мене через скло й писав мені повідомлення. Я зробила знімок, коли він відвів погляд, щоб назавжди запам'ятати: що б не трапилося, ми разом, навіть якщо не поруч один з одним ", – говорить Сара.

Джаред Глім dailymail.co.uk

Повідомляється, що малюк став уже другою дитиною, яку втратили Джаред і Сара.

"Уявіть, що ви сидите в коридорі та плачете, бо дізналися, що вашій мрії стати батьком прийшов кінець. Знову. І вас нікому втішити", – додала Сара.

Джаред і Сара Глім dailymail.co.uk

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