Чоловік Анни Хількевич видав вульгарний анекдот

Чоловік актриси Анни Хількевич бізнесмен Артур Волков видав вульгарний анекдот.

Жарт Волков опублікував в Інстаграм: "Папа дуже хотів маму, поспішав, розповідаючи синові казку на ніч. Тому заєць давився, але жер колобка".

Варто зазначити, що у Волкова і Хількевич дві дочки: Аріанна і Марія.

Зараз вони відпочивають в Таїланді. Анна Хількевич каже, що дівчата – хуліганки.

"Намагаюся сміливо дивитися в майбутнє, що мене чекає з цими 2-ма хуліганками. Я думала, що тільки Аріаша дерзяга, але вже зрозуміла, що Маша не сильно від неї відстає", - пише вона в Інстаграм.

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