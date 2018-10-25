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Чоловік Ані Лорак зробив татуювання з ім'ям коханої: опубліковано фото

8.9тЧитати матеріал російською

Скандальний чоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу набив собі татуювання з ім'ям доньки Софії.

Відповідний знімок він розмістив в Instagram-stories. Налчаджиоглу лаконічно підписав фото: "Я люблю тебе". Більше жодних пояснень він не надав.

Чоловік Ані Лорак зробив татуювання з ім'ям коханої: опубліковано фото

Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу близько місяця тому зняли на камеру в одному з київських караоке-клубів у компанії темноволосої молодої красуні Яни Бєляєвої. У той час Лорак була за кордоном.

Судячи з відео, чоловік популярної української виконавиці сміливо обіймав супутницю, щось шепотів їй на вушко і навіть торкався пікантних частин її тіла. Посеред ночі пара пішла з клубу добряче напідпитку.

Пізніше ЗМІ опублікували деталі про пригоди чоловіка Ані Лорак. Очевидці пригод Налчаджиоглу повідомили, що він ніколи не володів власним бізнесом.

Ймовірна коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок із чоловіком знаменитої співачки. Вона підтвердила, що знайома із чоловіком Лорак, але наполягала на тому, що її із кимось переплутали і на ролику зображена не вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня 2018 року ЗМІ повідомили, що Лорак і Мурат все ж подали на розлучення. Артистка чутки про сімейну драму не коментує.

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
Об'єкт
шоу-бизнес
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