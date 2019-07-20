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"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

7.2т Читати матеріал російською

Український співак Вадим Олійник поїхав на відпочинок в анексований Росією Крим.

Відповідними фотографіями молодий артист, який раніше був учасником дуету "ДіО.фільми", поділився на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з відміток геолокації, українець побував у Ялті. Там він відпочивав у готелі Mriya Resort & Spa.

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Вадим Олійник

Вадим Олійник

instagram.com/oleynikvadim

Також співак відвідав концертний Зал "Ювілейний", який знаходиться в місті. Під цією фотографією він написав: "Приїхав до друга на концерт!"

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

Олійник в Криму

Олійник в Криму

instagram.com/oleynikvadim

"Як там у Ялті, наших не б'ють?" "Ти чого туди поперся?" – пишуть користувачі мережі під фото.

"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

Скріншот

"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

Скріншот

"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

Скріншот

"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

Скріншот

Відзначимо, в 2016 році Олійник розповів, що він разом зі своєю дівчиною Анною Браженко потрапив під обстріл на в'їзді в анексований РФ півострів. В окуповану Ялту він відправився відвідати батьків Анни.

RELAX🏝

Публікація від OLEYNIK (@oleynikvadim)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Криму засвітився російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров із невідомим чоловіком.

Відзначимо, що Кіркоров приїхав на півострів, щоб дати сольний концерт. Автомобіль, який перевозив концертне обладнання російського співака, потрапив у ДТП на трасі під Волгодонськом на шляху до Криму.

Раніше в Криму вчергове побував російський комік і шоумен Михайло Галустян.

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Теми
Літній відпочинок Анексія Криму
Особа
Вадим Олійник
Місце
Україна Ялта
Теги
відпочінок Крим фотографии шоу-бизнес
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Коментарі на сайті не модеровані
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну не довбойоб?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сотни тысяч украинцев уже бобывали в Крыму в этом году, не только Олейник...
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