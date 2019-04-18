"Чистий секс": Кароль захопила мережу глибоким декольте

Українська співачка і зоряний тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль захопила своїх шанувальників елегантним образом. Так, вона з'явилася на заході в чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Крім того, багато фоловерів артистки звернули увагу на глибоке декольте.

Знімок Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram. Менш ніж за годину фото набрало сотні коментарів і більше десяти тисяч лайків.

instagram.com

instagram.com

instagram.com

instagram.com

"Ось це я розумію чистий секс", "Красуня! Просто космос", "Шикарна королева", "Яка красива", "Розкішна", "Яка елегантна", — пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання. 8-річний Данило Чобанюк мріяв зустрітися і заспівати з артисткою. Хлопчик став гостем півфіналу шоу.

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