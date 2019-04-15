Виступ Балана разом з учасниками "Голосу країни" підірвав мережу

Виступ судді проекту "Голос країни-9" Дана Балана і учасників його команди Оксани Мухи та Рафі Хейтама підірвав мережу.

Так, в ході півфіналу шоу, тренер разом з конкурсантами виконав свою пісню "Hold on Love". Відео було опубліковано на офіційному YouTube-акаунті проекту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Дан Балан, Оксана Муха, Рафі Хейтам та Катя Осадча Фото: скріншот з відео

Зазначимо, що менше ніж за добу ролик набрав понад 154 тисячі переглядів і сотні коментарів. Багато шанувальників вокального шоу "Голос" написали, що тріо вийшло дуже яскравим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 9 випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!