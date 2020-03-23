Чим замінять Євробачення-2020: організатори ухвалили неочікуване рішення

Організатори Євробачення після скасування конкурсу в цьому році через коронавірус вирішили запустити альтернативне шоу.
Як повідомляється на сайті Eurovision.tv, подробиці нового проекту поки тримаються в секреті.
Євробачення-2020 скасували через коронавируса
strana.ua
Однак відомо, що альтернативне шоу не буде передбачати змагання учасників. Замість цього, мета проекту – об'єднати і розважити аудиторію Європи.
Крім того, повідомляється, що даним шоу організатори хочуть віддати данину поваги артистам, виступ яких так і не відбудеться цього року.
Євробачення-2020
glavred.info
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на пісенному конкурсі Євробачення, який перенесли на 2021 рік через спалах коронавірусу в Європі, учасники не зможуть заспівати затверджені в 2020 році пісні. Організатори заявили, що всі конкурсанти повинні написати нові треки.
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