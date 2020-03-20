Чим займатися на карантині: Леся Нікітюк поділилася порадами

Українська телезірка, ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, як проводить карантин через поширення коронавірусу.

Артистка на період карантину поїхала з Києва і весь час проводить з родиною у Хмельницькому. Також вона додала, що домашня ізоляція допомогла їй зменшити фінансові витрати, повідомила пресслужба Нового каналу.

Зірка відзначила, що навіть під час карантину не сумує. Головна порада ведучої для своїх фанатів – запастися смаколиками, адже вони забезпечують відмінний настрій.

Леся Нікітюк на карантині Instagram @lesia_nikituk

"У нас три ящика фруктів, запас продуктів, з яких можна готувати багато смачненького, наприклад, десерт "Тірамісу", десерт з манго і Чіа, пиріжки з капустою. А ще ми смажимо бургери прямо біля будинку, дружно дивимося фільми, читаємо книги. Також мені прийшла поштою система караоке, і тепер ми будемо співати на балконі, як італійці!" – розповіла телеведуча.

Instagram @lesia_nikituk

Також Нікітюк додала, що, на її думку, карантин має безліч плюсів. Крім того, що завдяки розвантаженому графіку можна провести час у колі рідних і близьких, ізоляція також допомагає уникнути зайвих витрат.

Instagram @lesia_nikituk

"Я як подумаю, скільки грошей я заощадила на цьому карантині. Вчора самі з татом помили машину – це вже мінімум 500 гривень залишилися в гаманці. А ще я так вимила підлогу в будинку, що жоден сервіс з прибирання не впорається!" – зізналася Леся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк створила авторську Instagram-маску з написом No panic, таким чином закликавши своїх фанатів не панікувати через коронавірус і суворо дотримуватися карантину.

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