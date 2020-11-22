Чим руді відрізняються від інших: фотограф показав суть на знімках з усього світу

Фотограф з Шотландії Кіран Доддс показав знімки рудоволосих людей, які робив протягом семи років по всьому світу.

Його книга-альбом отримала назву "Руді", пише BBC. Сам автор проекту – теж рудий. Він називає себе типовим шотландцем.

"Мова взагалі не про волосся. Мова про людську сутність і про те, що всі ми зліплені з одного тіста. І це дуже помітно, якщо подивитися на рудоволосих", – говорить він.

Свої фотографії він робив у рідній Шотландії, де рудих людей дуже багато, також побував у Лондоні на Всесвітньому дні рудих і з'їздив до Росії, до Пермі, де також багато рудоволосих. Це місто розташоване на одній широті з північчю Шотландії, пише видання.

Кіран Доддс – сам рудий Kieran Dodds / Panos Pictures

Найчастіше руді люди зустрічаються в північних частинах світу – при нестачі сонячного світла це дозволяє отримувати їм вітамін D.

Однак Кіран Доддс відвідав і південні місця, такі як Карибські острови, де знайшов рудих ямайців, які отримали гени перших прибулих на ці землі моряків з Шотландії, і місцевих поселенців.

Доньки-двійнята фотографа Кірана Доддса, які стали частиною проекту Kieran Dodds / Panos Pictures

Люсі Флемінг, народилася в 2005 році в Шотландії Kieran Dodds / Panos Pictures

Тетяна і Валерія Коротаєви, 1998 і 1999 років народження, Росія Kieran Dodds / Panos Pictures

Ренді Вонг народився в 1988 році на Ямайці, але в його жилах явно тече шотландська кров Kieran Dodds / Panos Pictures

Гілад Бєлкін 1988 року народження, Ізраїль Kieran Dodds / Panos Pictures

Сім'я з Шотландії: Стівен Маккай з дружиною Ребеккою та їхні діти Естер, Хлоя, Лоїс і Абігейл Kieran Dodds / Panos Pictures

Мартека Немхард 2005 року народження, Ямайка Kieran Dodds / Panos Pictures

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим рудоволосі люди відрізняються від інших, від чого найчастіше страждають та що, навпаки, їм не загрожує.