Чим руді відрізняються від інших: фотограф показав суть на знімках з усього світу

Фотограф з Шотландії Кіран Доддс показав знімки рудоволосих людей, які робив протягом семи років по всьому світу.

Його книга-альбом отримала назву "Руді", пише BBC. Сам автор проекту – теж рудий. Він називає себе типовим шотландцем.

"Мова взагалі не про волосся. Мова про людську сутність і про те, що всі ми зліплені з одного тіста. І це дуже помітно, якщо подивитися на рудоволосих", – говорить він.

Свої фотографії він робив у рідній Шотландії, де рудих людей дуже багато, також побував у Лондоні на Всесвітньому дні рудих і з'їздив до Росії, до Пермі, де також багато рудоволосих. Це місто розташоване на одній широті з північчю Шотландії, пише видання.

Найчастіше руді люди зустрічаються в північних частинах світу – при нестачі сонячного світла це дозволяє отримувати їм вітамін D.

Однак Кіран Доддс відвідав і південні місця, такі як Карибські острови, де знайшов рудих ямайців, які отримали гени перших прибулих на ці землі моряків з Шотландії, і місцевих поселенців.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим рудоволосі люди відрізняються від інших, від чого найчастіше страждають та що, навпаки, їм не загрожує.