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30 листопада • оновлено в 11:14
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"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

14.8т
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Популярний російський блогер Ілля Шабельніков, відомий під псевдонімом Satyr, зробив пародію на журналістку Ксенію Собчак.

Шанувальники коміка захопилися відео, яке він опублікував на своєму каналі в Youtube.

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак
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"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями

У ролику Шабельніков показав те, як Ксенія бере інтерв'ю у своєму шоу "Обережно, Собчак". Так, в пародії вона спілкувалася зі звичайним школярем, ставлячи йому незручні й безглузді питання.

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

Крім того, комік в своєму номері згадав мітинги, які нещодавно тривали в Москві, опозиціонера Олексія Навального і анексований РФ український півострів Крим.

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

Так, у шоу останнім питанням, поставленим "Собчак", стало "Чий Крим?" Коли школяр не зміг відповісти, вона підказала йому: "Наш!"

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

Наприкінці відео Satyr показав, як Собчак тримає на ланцюгу президент РФ Володимир Путін.

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Скриншот із відео

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

"Клас, впізнаю Собчак, її рухуи, мова. Круто", "Так само огидно як і оригінал! Сатир талант!", "Сатир акуратніше, Богомолов заплутався де Ксюша справжня", "Було досить цікаво. Особливо кінцівка порадувала", "Скільки Собчак за зйомки заплатили, вона ж сама себе грала?" пишуть у мережі.

"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак
"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак
"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак
"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Сама Собчак у своєму Telegram-каналі прокоментувала випуск.

"Господи як же це талановито! Браво!", - написала вона.
"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Собчак спантеличила модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню максісукню, доповнивши лук сітчастими панчохами і спортивними білими черевиками.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Ксенія Собчак Володимир Путін Олексій Навальний
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым украли в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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