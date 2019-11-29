"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак

Популярний російський блогер Ілля Шабельніков, відомий під псевдонімом Satyr, зробив пародію на журналістку Ксенію Собчак.

Шанувальники коміка захопилися відео, яке він опублікував на своєму каналі в Youtube.

У ролику Шабельніков показав те, як Ксенія бере інтерв'ю у своєму шоу "Обережно, Собчак". Так, в пародії вона спілкувалася зі звичайним школярем, ставлячи йому незручні й безглузді питання.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Крім того, комік в своєму номері згадав мітинги, які нещодавно тривали в Москві, опозиціонера Олексія Навального і анексований РФ український півострів Крим.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Так, у шоу останнім питанням, поставленим "Собчак", стало "Чий Крим?" Коли школяр не зміг відповісти, вона підказала йому: "Наш!"

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Наприкінці відео Satyr показав, як Собчак тримає на ланцюгу президент РФ Володимир Путін.

Скриншот із відео

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

"Клас, впізнаю Собчак, її рухуи, мова. Круто", "Так само огидно як і оригінал! Сатир талант!", "Сатир акуратніше, Богомолов заплутався де Ксюша справжня", "Було досить цікаво. Особливо кінцівка порадувала", "Скільки Собчак за зйомки заплатили, вона ж сама себе грала?" – пишуть у мережі.

Сама Собчак у своєму Telegram-каналі прокоментувала випуск.

"Господи як же це талановито! Браво!", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Собчак спантеличила модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню максісукню, доповнивши лук сітчастими панчохами і спортивними білими черевиками.

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