"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, зняла новий кліп і розлютила мережу.

Так, в ролику вона використовувала кадри з зруйнованого терористами донецького аеропорту, а також з самого окупованого міста.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Така дурниця в словах вах-вах. Чичеріна з будуна", "Ось тепер зрозуміло хто насправді в Керчі школярів стріляв! Це ви сепаратисти", "Така маячня. Чичеріна начебто бухала цілий тиждень а тут кліп вирішили зняти", "Сталіна вам не вистачає. Раби за батогом і відпусткою на Калиму занудьгували. Вбивство і війна ось що тепер в тренді в Україні. Народжувати по більше гарматного м'яса ось тренд російських жінок. Сумно", - коментують відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги у підвищенні міжнародного авторитету "Донецької Народної Республіки".

Також раніше Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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