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25 березня • оновлено в 23:54
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Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас

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Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, зняла новий кліп і розлютила мережу.

Так, в ролику вона використовувала кадри з зруйнованого терористами донецького аеропорту, а також з самого окупованого міста.

"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас

Скріншот з відео

"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас

Скріншот з відео

"Така дурниця в словах вах-вах. Чичеріна з будуна", "Ось тепер зрозуміло хто насправді в Керчі школярів стріляв! Це ви сепаратисти", "Така маячня. Чичеріна начебто бухала цілий тиждень а тут кліп вирішили зняти", "Сталіна вам не вистачає. Раби за батогом і відпусткою на Калиму занудьгували. Вбивство і війна ось що тепер в тренді в Україні. Народжувати по більше гарматного м'яса ось тренд російських жінок. Сумно", - коментують відео.

"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас
"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас
"Пила тиждень!" Чичеріна обурила мережу безглуздим кліпом про Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги у підвищенні міжнародного авторитету "Донецької Народної Республіки".

  • Також раніше Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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Автор
Марія Дідик
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