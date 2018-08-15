Не суперниця Лорак: названа переможниця "Міс Україна Всесвіт 2018"

Переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" стала 23-річна уродженка Одеси Карина Жосан.

У ніч на 15 серпня в Fairmont Grand Hotel Kyiv дівчині вручили корону переможниці під бурхливі оплески присутніх, пише "КП в Україні".

Блондинка вразила членів журі не тільки модельною фігурою, але й відповідями на питання під час інтелектуального конкурсу.

Карина в 2017 році закінчила Одеську академію харчових технологій за спеціальністю готельно-ресторанний і туристичний бізнес. З 16 років дівчина працює професійною моделлю в Азії і Європі. Також вона - популярний блогер.

Дівчина каже, що на конкурс йшла за перемогою і мріяла опинитися на цій сцені з 12 років.

"2018 - це мій рік, і я вирішила, чому б ні. Ще коли в 12 років я побачила цей конкурс, то вирішила, що коли-небудь настане момент, і я стану на цю сцену. Але я вичікувала. Це повинен був бути певний вік і досвід, - розповіла переможниця.

Фінал "Міс Всесвіт" пройде 17 грудня в Бангкоку - саме в цей день Карина відзначатиме 24-й День народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018" також брала участь коханка чоловіка відомої української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, Яна Бєляєва.