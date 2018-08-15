Не суперниця Лорак: названа переможниця "Міс Україна Всесвіт 2018"

Переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" стала 23-річна уродженка Одеси Карина Жосан.
У ніч на 15 серпня в Fairmont Grand Hotel Kyiv дівчині вручили корону переможниці під бурхливі оплески присутніх, пише "КП в Україні".
Блондинка вразила членів журі не тільки модельною фігурою, але й відповідями на питання під час інтелектуального конкурсу.
Карина в 2017 році закінчила Одеську академію харчових технологій за спеціальністю готельно-ресторанний і туристичний бізнес. З 16 років дівчина працює професійною моделлю в Азії і Європі. Також вона - популярний блогер.
Дівчина каже, що на конкурс йшла за перемогою і мріяла опинитися на цій сцені з 12 років.
"2018 - це мій рік, і я вирішила, чому б ні. Ще коли в 12 років я побачила цей конкурс, то вирішила, що коли-небудь настане момент, і я стану на цю сцену. Але я вичікувала. Це повинен був бути певний вік і досвід, - розповіла переможниця.
Фінал "Міс Всесвіт" пройде 17 грудня в Бангкоку - саме в цей день Карина відзначатиме 24-й День народження.
Гостинно і щедро вчора приймав у себе в гостях на званій вечері учасниць конкурсу @missukraine_universe ресторан @ granokyiv👑Ето був воістину вишукану вечерю!) А краси і шарму нашому вечора додала посуд від @ 12person.ua🍽Всех дякую за відмінне времяпровожденіе✨ # ukrainianbeauty # odessabeauty # 67thmissuniverse #missuniverseukraine #missukraineuniverse #missuniverse # missuniverse2018 #ukraine #odessa #pageant
Що б ви ближче могли познайомитися з учасницями конкурсу @ missukraine_universe, наші організатори вирішили задати нам цікаві і досить глибокі питання! Тому всім тим, хто хоче познайомитися зі мною ближче, ділюся з вами моїми відповідями, в яких ви можете дізнатися якісь факти про мне🤗 1) Яка книга справила найбільший вплив на формування вашої особистості? -З моменту як я навчилася читати і по сей день, мені пощастило прочитати не мало книг різних жанрів і авторів, і з якоїсь дивної випадковості, в мої руки потрапляли саме ті книги, які відображали моє життя саме на момент їх прочитання. Не можу виділити якусь одну, кожна з прочитаних книг мене чогось навчили, про щось змусили задуматися. Просто скажу про те, що остання мною прочитана книга, це робота Робіна Шарма "Монах який прощав свій Ferrari"! Всім рекомендую! 2) Якими волонтерськими проектами Ви займалися і які хотіли б втілити в життя? -Це дуже свіжий для мене питання) Саме в цьому році, буквально пару місяців тому я брала участь у великій благодійної акції для залучення коштів на допомогу дітям сиротам Кенії. Це лише початок! Мені б дуже хотілося мати можливість реалізуватися в цьому в рідній країні, так як подібна проблема, на превеликий жаль, нам теж не чужа. 3) Охарактеризуйте себе в трьох словах -Целеустремленная! Чуйна! Відповідальна! І як кажуть у нас в Одесі: "І це тільки РАЗ!" 4) Якщо не краса врятує світ, тоді що? -У мене перманентне ставлення до цього визначення. Я вважаю, що світ врятує розум і почуття міри, але якщо при цьому розум буде хороший собою, то наші шанси на порятунок тільки увелічатся😉 5) Розкажіть про любов у вашому житті? -З самого мого народження я перебуваю в атмосфері абсолютної любові. Любов в сім'ї, любов у вихованні і формуванні мене як особистості. Любов-головна рушійна сила людини і все в моєму житті за що б я не бралася і чим би не займалася спровоковано великою силою любові. 6) Якщо Ваше ім'я прозвучить у фіналі конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" і вас голосять переможницею конкурсу, яка буде Ваша перша думка? Читайте ніже⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018" також брала участь коханка чоловіка відомої української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, Яна Бєляєва.