Чи можна займатися сексом під час критичних днів: лікарі дали відповідь

Лікарка Джордін Віггінс зі США заявила, що жінкам можна займатися сексом під час менструації. Однак дехто може відчувати спазми або втому, що може знизити ймовірність того, що вони отримають задоволення від статетового контакту.

Гінекологиня не рекомендує секс в перший-другий активний день виділень, тому що тоді фрикції під час статевого акту можуть сприяти попаданню флори з піхви в матку, що може негативно вплинути на організм жінки, пише Сплетник.

Слід відзначити, що багато чоловіків вважають менструальну кров шкідливою для статевого члена. Проте це міф. Менструальна кров – це суміш здорової крові і тканин, які більше не потрібні організму, але заразитися від неї неможливо.

Менструація не є шкідливою для статевого органа чоловіка Glamour UK

Гінекологиня Елісо Джобава також дала відповідь на популярне питання, чи можна завагітніти під час критичних днів. Якщо в жінки короткий цикл (від 21 до 24 днів) і вона займається сексом в кінці менструації, то завагітніти можливо. Сперма може залишатися життєздатною в піхві до п'яти днів, тому важливо продовжувати використовувати протизаплідні або контрацептивні засоби захисту.

"Ймовірність вагітності досить низька, тому що овуляція може зсуватися на кілька днів у 25-30% жінок, особливо при короткому циклі менше 26 днів", – додала професорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, за якими ознаками можна визначити, що секс не приносить задоволення чоловіку.

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