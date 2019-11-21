Чи був секс? Розкрився обман зі скандальною порно-сценою Асмус

Для зйомок нашумілої еротичної сцени з російською актрисою Христиною Асмус в фільмі "Текст" використовувалися спеціальні тонкі накладки, тому актори навіть не торкалися одне одного.

Секрет розкрила продюсер Ольга Лєснова в ефірі П'ятого каналу.

Христина Асмус Інстаграм

Як говорить Лєснова, накладки збігаються з кольором шкіри акторів. Більш того, для того, щоб вони виглядали натурально, на них малюють частини тіла.

"Очевидно, що в цій сцені у Христини Асмус є накладка. Вона закриває її інтимні частини тіла", - каже продюсер.

Христина Асмус навколо ТВ

Раніше російська актриса Христина Асмус зізналася, що очікувала подібної реакції на фільм, коли приймала рішення про зйомки.

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