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21 листопада • оновлено в 10:34
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Чи був секс? Розкрився обман зі скандальною порно-сценою Асмус

2.4т
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Для зйомок нашумілої еротичної сцени з російською актрисою Христиною Асмус в фільмі "Текст" використовувалися спеціальні тонкі накладки, тому актори навіть не торкалися одне одного.

Секрет розкрила продюсер Ольга Лєснова в ефірі П'ятого каналу.

Христина Асмус

Христина Асмус

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Як говорить Лєснова, накладки збігаються з кольором шкіри акторів. Більш того, для того, щоб вони виглядали натурально, на них малюють частини тіла.

"Очевидно, що в цій сцені у Христини Асмус є накладка. Вона закриває її інтимні частини тіла", - каже продюсер.

Христина Асмус

Христина Асмус

навколо ТВ

Раніше російська актриса Христина Асмус зізналася, що очікувала подібної реакції на фільм, коли приймала рішення про зйомки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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