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28 жовтня • оновлено в 17:08
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Чи був порушений протокол? З'явився детальний розбір образу Зеленської у імператора Японії

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Під час прийому у імператора Японії Нарухіто перша леді України Олена Зеленська з'явилася в довгій жовтій сукні, яку жорстко розкритикували в мережі.

Марта Госовская, яка багато років працювала перекладачкою на офіційних урядових зустрічах з представниками Великобританії, Японії та Нідерландів, розповіла чи порушила перша леді України королівський протокол, пише "ELLE".

Олена і Володимир Зеленський в Японії

Олена і Володимир Зеленський в Японії

instagram / olenazelenska_official

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Володимир і Олена Зеленська

Володимир і Олена Зеленська

Офіс президента України

За словами перекладачки правил існує безліч: місце розміщення брошки на грудях, довжина нігтів на руках, інтенсивність парфумів і кут нахилу при поклоні - все строго регламентовано.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

instagram / olenazelenska_official

Кольорів, які можуть "образити" імператора на сьогоднішній день немає.

"Японський протокол має класифікацію всіх кольорів і орнаментів кімоно. І ось тут вже є строгі правила і вимоги. Саме на кімоно, яке, звичайно ж, навряд чи хтось із іноземців одягне на прийом до імператорського двору, не рекомендують вибирати принт і вишивку хризантем, білий колір і відтінок коричнево-жовтого", - заявила Госовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-коду white tie.

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Особа
Олена Зеленська
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
просто на вішалі висів мішок та й по тому весь розклад показу мод в Японіїї від зєлєні
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