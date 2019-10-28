Чи був порушений протокол? З'явився детальний розбір образу Зеленської у імператора Японії

Під час прийому у імператора Японії Нарухіто перша леді України Олена Зеленська з'явилася в довгій жовтій сукні, яку жорстко розкритикували в мережі.

Марта Госовская, яка багато років працювала перекладачкою на офіційних урядових зустрічах з представниками Великобританії, Японії та Нідерландів, розповіла чи порушила перша леді України королівський протокол, пише "ELLE".

Олена і Володимир Зеленський в Японії instagram / olenazelenska_official

Володимир і Олена Зеленська Офіс президента України

За словами перекладачки правил існує безліч: місце розміщення брошки на грудях, довжина нігтів на руках, інтенсивність парфумів і кут нахилу при поклоні - все строго регламентовано.

Олена Зеленська instagram / olenazelenska_official

Кольорів, які можуть "образити" імператора на сьогоднішній день немає.

"Японський протокол має класифікацію всіх кольорів і орнаментів кімоно. І ось тут вже є строгі правила і вимоги. Саме на кімоно, яке, звичайно ж, навряд чи хтось із іноземців одягне на прийом до імператорського двору, не рекомендують вибирати принт і вишивку хризантем, білий колір і відтінок коричнево-жовтого", - заявила Госовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-коду white tie.

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