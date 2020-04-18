"Чхали на карантин із дзвіниці": "Квартал 95" їдко потролив священників перед Великоднем

Артисти студії "Квартал 95" Ірина Сопонару і Степан Казанін у спеціальній рубриці "Чисто News" потролили священників, які закликають вірян іти на Великдень до церкви, незважаючи на карантин через коронавірус.

Так, актори нагадали ситуацію із зараженим COVID-19 священником у Чернівецькій області, який, попри хворобу, "скасував" карантин і закликав всіх приходити на служіння до церкви. Ролик "Кварталу" опублікований на офіційній сторінці студії в YouTube (відео дивіться в кінці новини).

Степан Казанін та Ірина Сопонару

"У Чернівецькій області священник з коронавірусом оголосив, що результат тесту хибний і він все одно збирається проводити богослужіння. Інакше кажучи: чхати він хотів на карантин із високої дзвіниці", – зазначили актори "Кварталу".

Також вони традиційно порадили українцям дотримуватися всіх рекомендованих обмежень через карантин і не залишати домівку без крайньої потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий висміяв новину про те, що богослужіння на Великдень транслюватимуться на телебаченні.